VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第10回
VAIO SX14 ALL BLACK EDITIONなども対象
対象VAIOが10％オフ＋新規登録で最大2万5000円引き！「VAIOストア祭り2026」9月18日まで
2026年09月07日 18時30分更新
対象VAIOが10％オフ、最大2万5000円引きクーポンも併用可能
VAIOストアでは、「VAIOストア祭り2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルを9月18日9時59分まで10％オフで販売している。
対象モデルは、「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」の5機種。さらに、VAIOストアで新規会員登録するともらえる最大25,000円値引きクーポンコードも併用できる。なお、ディズニーモデルおよびトイ・ストーリーモデルは10％オフの対象外となる。
おすすめPC：VAIO SX12（VJS1278）
今回のおすすめは、12.5型モバイルノートPC「VAIO SX12（VJS1278）」。VAIOストア祭り2026の対象モデルで、全スペックが10％オフとなる。
最軽量構成時で約899gとなる軽量ボディが特徴で、最大約9.5時間の動画再生、約28.5時間のアイドル時駆動に対応。Full HDカメラや顔認証、指紋認証も備え、5G対応ワイヤレスWANもカスタマイズで選択できる。持ち運びやすさを重視したモバイルノートを探しているなら注目したい1台だ。
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