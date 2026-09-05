VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第10回
「VAIOストア祭り」キャンペーンは9/18まで開催中
約1kgのVAIOが17万円台！ 16:10画面で仕事がはかどる「VAIO S13」が10％オフ
2026年09月05日 19時00分更新
気になるVAIOが10％
VAIOストアでは2026年9月18日（金）9時59分まで「VAIOストア祭り」を開催中だ。「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」の対象カスタマイズモデルが10％オフとなる。新規会員登録でもらえる最大2万5000円引きクーポンも併用可能。
約1kgで持ち歩ける「VAIO S13」が17万円台
今回の対象モデルから注目したいのが、13.3型モバイルノートPC「VAIO S13（VJS1368）」。通常より10％オフとなり、17万8200円から購入できる。
特徴は、最軽量構成時で約1.019kgという軽さだ。A4ファイル程度のサイズで、毎日の通勤や外出時にも持ち歩きやすい。バッテリー駆動時間はJEITA 3.0測定で動画再生時約8時間、アイドル時約21時間。1時間で約65％まで充電できる急速充電にも対応している。
軽量モデルながら、ディスプレーは13.3型WUXGA（1920×1200ドット）で、縦横比は16:10。一般的な16:9の13.3型フルHDディスプレーと比べて縦方向の表示領域が約8.2％広く、ウェブページや文書を一度に多く表示できる。WordやExcel、ブラウザーを使う仕事では、この広さが地味ながらありがたい仕様といえよう。
Core 5＋16GB＋512GBの実用構成も選べる
VAIOストアがおすすめ構成として用意するのは、Core 5 120U、メモリー16GB、SSD 512GBという組み合わせ（272,800円のところ、10%オフで245,520円となる）。ウェブ閲覧やOfficeを使った文書作成など、普段の仕事を快適にこなすにはバランスの良い構成だ。顔認証対応カメラと指紋認証センサーも備える。
インターフェースもUSB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、有線LAN、ステレオミニ端子を搭載。薄型モバイルPCだからといってUSB Type-Cだけ、という割り切った仕様ではないため、オフィスや出先で周辺機器を接続するときにも扱いやすい。
さらにAIノイズキャンセリング機能を搭載し、カフェなど周囲に音がある環境でのオンライン会議にも対応する。約1kgの軽さ、仕事のしやすい16:10画面、必要十分な端子類と、「毎日持ち歩いて仕事に使うノートPC」として欲しい要素がうまくまとまった一台と言えるだろう。
買うなら9月18日までにチェックしたい
VAIOストア祭りは9月18日9時59分まで。そして「VAIO S13（VJS1368）」は、同日10時から出荷価格の改定（値上げ）が予定されている。軽量な仕事用モバイルPCを探しているなら、10％オフで購入できる今回のキャンペーンはチェックすべきだろう。
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