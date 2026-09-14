値上げ前に急げ！「VAIOストア祭り2026」で約1kgのVAIO S13が10％オフ、17万8200円から

「VAIOストア祭り2026」はまもなく終了

対象のVAIO PCカスタマイズモデルが10％オフになる「VAIOストア祭り2026」は、9月18日(金)9時59分で終了する。

対象はVAIO SX12（VJS1278）、VAIO SX14（VJS1478）、VAIO S13（VJS1368）、VAIO F14（VJF1428）、VAIO F16（VJF1628）の5機種。期間中は対象モデルの全スペックが10％オフとなる。

さらに、新規会員登録でもらえる最大25,000円値引きクーポンとの併用も可能。キャンペーン終了が迫っているため、購入を検討している人は期限を確認しておきたい。

おすすめPC：VAIO S13（VJS1368）

178,200円～（10％オフ適用後）

今回注目したいのが、13.3型モバイルノートPC「VAIO S13（VJS1368）」。16:10のディスプレーを採用し、最軽量構成時で約1.019kgの軽量ボディーを実現している。CPUはCore 7 150U、Core 5 120U、Core 3 100Uから選択でき、メモリやSSDもCPUに合わせてカスタマイズ可能だ。

「VAIOストア祭り2026」の対象となっており、10％オフの178,200円から。さらにVAIO S13は9月18日10時から出荷価格の値上げが予定されているため、キャンペーン終了前に確認しておきたい1台だ。