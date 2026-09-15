VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第14回
「VAIOストア祭り」で10％オフ、新規会員登録で2万5000円値引きクーポンも！
値上げ確定のVAIOは今が買い時！ オススメは使用目的に沿ってカスタマイズできる「VAIO F14」だ
2026年09月15日 07時00分更新
2026年9月18日(金)9時59分までVAIOが買い時！
VAIOストアでは2026年9月18日(金)9時59分まで「VAIOストア祭り」を開催中。対象モデルが10％オフになる。なお、VAIOストアの新規会員登録でもらえる最大2万5000円値引きクーポンコードも併用可能。
これこそ定番PC！ VAIO F14をピックアップ
対象モデルからピックアップするのは、「VAIO F14（VJF1428）」。VAIOが「定番PC」として推すスタンダードノートPCで、サイズは約幅322.9×奥行221.5×高さ19.5～19.7mm、重量約1.23kg。スリムボディーで野暮ったくないのが◎。
画面は16:9の14型フルHD（1920×1080）解像度のノングレア液晶。普段使いにちょうど良いサイズ感だ。スペックはカスタマイズ可能で、5種類の「CPU＋メモリー＋ストレージの組み合わせ」から選ぶかたち。
最安値が「Core 3 100U＋メモリー8GB＋SSD 256GB」で、最高値は「Core 7 150U＋メモリー32GB SSD 1TB」となっている。最近はパスキー対応などで必須と言える、顔認証対応HDカメラ（＋プライバシーシャッター）と指紋認証機能も標準搭載。
インターフェースは、HDMIのほかPower DeliveryとDisplayPort 1.4の機能を持つUSB Type-C×2、USB Type-A×2、ヘッドセット対応のステレオミニ端子、1000BASE-TのLANポート。また、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応する。
気になるモデルがあるなら値上げ前に購入を
VAIO 14は「無駄にかさばらず、かと言って使い勝手も損なわない」という、ちょうど良いサイズ感のスタンダードノートPC。カスタマイズ次第で日々持ち運ぶビジネスノートとして使っても良いし、自室で配信動画をまったり鑑賞するリビングPCとして据え置くのもアリだ。ユーザーの目的に合わせた使い勝手を実現してくれる、まさに「新定番PC」と言って良いだろう。
VAIOのPC製品は2026年9月18日(金)9時59分の「VAIOストア祭り」終了次第、価格改定（値上げ）が実施される。10％オフに加えて、VAIOストア新規登録で2万5000円値引きクーポンコードも併用できる今が買い時だ！
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