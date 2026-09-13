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VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第13回

対象モデルが9月18日(金)9時59分まで10％オフ。その後は値上げが待っている！

12.5型ボディに高機能を目一杯詰め込んだコンパクトモバイル「VAIO SX12」が9/18まで特価

2026年09月13日 18時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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今回のオススメは、性能を犠牲にしないコンパクトモバイルノートPC「VAIO SX12（VJS1278）」　※画像をタップすると別ページへジャンプします

対象モデルが10％オフの「VAIOストア祭り」終了近づく！

　VAIOストアでは2026年9月18日(金)9時59分まで「VAIOストア祭り」を開催中。対象モデルが10％オフになる。

「VAIOストア祭り」は9/18まで開催中　※画像をタップすると別ページへジャンプします

「VAIO SX12（VJS1278）」をチェック！

バリバリ仕事できるコンパクトモバイル「VAIO SX12」に注目！

　今回の対象モデルからピックアップするのは、「VAIO SX12（VJS1278）」。コンパクトモバイルを名乗るビジネスノートPCで、サイズは約幅287.8×奥行205.0×高さ15.0～17.9mm、重量約899～921gと薄型軽量。899gはVAIO最軽量でもある。

　液晶画面は16:9の12.5型フルHD（1920×1080）解像度だが、外部ディスプレー表示の場合は最大5120×2880/60Hz（USB Type-C）ないし、4096×2160/60Hz（HDMI）まで拡張できる。

　基本スペックは、Core 7 150Uにメモリー16GB（オンボードのため増設不可）、ストレージはSSD 512GB。OSはWindows 11 Home 64ビット。

　インターフェースは、HDMIのほかPower DeliveryとDisplayPort 1.4、Thunderbolt 4、そしてUSB 4の機能を持つUSB Type-C×2、USB Type-A×2、ヘッドセット対応のステレオミニ端子、そして1000BASE-TのLANポート。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応。さらに無線WANをサポートする。

「VAIO SX12（VJS1278）」をチェック！

　

インターフェース一覧。12.5型のコンパクト筐体としては十分豊富だろう。各種機能をサポートする2基のUSB Type-Cが頼もしい

本体のカラバリは6色。ファインホワイトとローズゴールドの2色のみ、キーボードがホワイト（ほかはブラック）

VAIOらしい薄型軽量ボディーに目一杯詰め込んだハイエンド機

　VAIO SX12は「コンパクトモバイルの範囲内で目一杯のPC性能を詰め込んだハイエンド機」と言える。手狭な画面は外付けディスプレーの接続で事足りるので、オフィスでの作業効率は大画面ノートPCに劣らない。

　すでにVAIOは「VAIOストア祭り」終了次第、価格改定（値上げ）することを発表済み。つまり、このハイエンド機を「現在の価格から10％オフ」で購入できるのは2026年9月18日(金)9時59分までとなる。モバイル性を重視する社会人はこの機会にぜひチェックしてみてほしい。

「VAIO SX12（VJS1278）」をチェック！

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