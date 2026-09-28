VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第16回
「VAIO T」に勝色特別仕様！ 最上位Core Ultra X7が選べて発売記念3万3000円引き
2026年09月28日 18時00分更新
「VAIO T」勝色特別仕様も3万3000円引き
VAIOストアでは、「VAIO T」の勝色特別仕様を発売記念特別価格で販売中。本体価格から33,000円引きとなるキャンペーンを実施しており、期間は12月1日9時59分まで。
勝色特別仕様は390,500円から購入可能。キャンペーン価格はすでに33,000円引きが適用された価格となっている。
おすすめPC：VAIO T 勝色特別仕様
今回注目したいのが、「VAIO T」の勝色特別仕様。深みのある勝色をまとったプレミアムエディションで、Core Ultra X7 358Hを選択できる。16コア／16スレッドのプロセッサーで、メモリーは32GBまたは64GBを組み合わせ可能だ。
キーボードは、キーキャップと文字を黒色で統一した「隠し刻印」も選択可能。日本語配列と英字配列の両方に用意されている。ディスプレーには13.3型、2560×1600ドットのタッチ対応WQXGA液晶を採用する。
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