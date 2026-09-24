新型「VAIO T」が発売記念3万3000円引き！ Core Ultra搭載、1台3役のCopilot+ PC

新型「VAIO T」が発売記念で3万3000円引き

VAIOストアでは、新型「VAIO T」の発売を記念した期間限定キャンペーンを実施中。本体価格から33,000円引きで販売しており、キャンペーン期間は12月1日9時59分まで。

VAIO Tは、独自のマルチフリップ機構を採用した13.3型のCopilot+ PC。ノートPC、タブレット、ビューモードの3スタイルに切り替えられる。

Core Ultraシリーズ3を搭載、13.3型WQXGAタッチ液晶を採用

341,000円～

プロセッサーはCore Ultra 5-325またはCore Ultra 7-356Hから選択可能。メモリーは16GB／32GB／64GB、SSDは512GB／1TB／2TBを用意する。ディスプレーは縦横比16:10の13.3型で、解像度2560×1600ドットのWQXGAタッチパネルを採用している。

大容量バッテリー選択時は、動画再生で最大約18時間、アイドル時で最大約29時間の駆動に対応。本体重量は最軽量構成時で約1.253kg～となる。

カラーはファインブラックとファインレッドの2色。通常モデルのほか、「VAIO T｜勝色特別仕様」もラインアップする。

ノートPC、タブレット、ビューモードを1台で切り替えられる新型VAIO。発売記念の33,000円引きは12月1日(火)9時59分まで。