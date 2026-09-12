VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第12回
期間は2026年9月18日(金)9時59分まで
これを逃すと値上げが待っている！ 対象モデル10％オフの「VAIOストア祭り」終了まであと1週間
2026年09月12日 21時00分更新
あと1週間！ 対象モデルが10％オフ
VAIOは2026年9月18日(金)9時59分まで直販サイトにて「VAIOストア祭り」を開催中。期間内は対象モデルが10％オフになる。また、9月18日(金)10時からは価格改定（値上げ）が実施されるため、現在の価格で購入できる最後のチャンスでもある。
対象モデルは、VAIO SX12（VJS1278）、VAIO SX14（VJS1478）、VAIO S13（VJS1368）、VAIO F14（VJF1428）、VAIO F16（VJF1628）。
※ディズニーモデル、トイ・ストーリーモデルは対象外。
キャンペーン対象モデル
■VAIO S13（VJS1368）……17万8200円～
■VAIO S13（VJS1368）WAN搭載……27万2250円～
■VAIO S13（VJS1368）……24万2550円～
■VAIO F14（VJF1428）……13万8600円～
■VAIO F14（VJF1428）Core 5搭載……19万8000円～
■VAIO F16（VJF1628）……14万3550円～
■VAIO F16（VJF1628）Core 7搭載……29万4250円～
■VAIO SX14（VJS1478）……22万7700円～
■VAIO SX14（VJS1478）ALL BLACK EDITION……27万7400円～
■VAIO SX14（VJS1478）Core 7搭載……30万1950円～
■VAIO SX12（VJS1278）……22万7700円～
■VAIO SX12（VJS1278）ALL BLACK EDITION……25万7400円～
■VAIO SX12（VJS1278）Core 7搭載……30万1950円～
※すべて10％オフ後の価格。
キャンペーン終了直後から値上げが確定！
今回の「VAIOストア祭り」で重要な点は、10％オフで買えること以上に、このキャンペーン終了と同時に価格改定の値上げが待っていること。気になるモデルがあるなら、あと1週間のうちに決断するのが吉だ。
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