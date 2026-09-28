アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第169回
麺130g＋からしマヨで食べ応え抜群！ 「ごつ盛り ソース焼そば」12個が431円オフ
2026年09月28日 19時00分更新
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「ごつ盛り ソース焼そば」12個セットがAmazonでお得
マルちゃんのカップ焼そばを12個まとめて購入できる「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」がAmazonでセール販売中です。
参考価格2,225円のところ19％オフの1,794円で販売されています。1食あたり約150円で購入できます。
「ごつ盛り ソース焼そば」の特徴
Amazon商品ページより
東洋水産の「マルちゃん」ブランドから展開する「ごつ盛り ソース焼そば」は、めん130gの大盛ソース焼そばです。
スパイス感のあるブレンドソースに、「キユーピーからしマヨネーズ」が付いています。麺量130gの大盛りサイズで、大満足の食べ応えをうたいます。
まとめ買いがお得！
「ごつ盛り ソース焼そば」12個セットが19％オフのセール価格で販売されており、まとめ買いのチャンスとなっています
Amazonでセール価格になっているこの機会に、12食分をまとめて確保してはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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