【本日190円】丸亀製麺「釜揚げうどん」半額！ 今回は“芋煮つけ汁”も

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は本日10月1日、毎月1日恒例の「釜揚げうどんの日」を開催。



当日限定で、看板メニュー「釜揚げうどん」の各サイズを半額で提供します。

「釜揚げうどん」が並190円！

「釜揚げうどん」は、茹でたての麺を釜からそのまま桶に入れて提供する丸亀製麺の定番メニュー。小麦の香りと、ふわふわ・もちもちの食感をつけだしと一緒に楽しめます。



「釜揚げうどんの日」には、並・大・得サイズがいずれも通常価格の半額に。

＜釜揚げうどんの日限定特別価格＞

釜揚げうどん並 390円→190円

大580円→290円

得770円→380円

さらに、丸亀製麺の公式Xによると、本日は「芋煮つけ汁セット」も数量限定で販売。いつものつけだしとはひと味違う、秋らしいつけ汁も楽しめます。



「芋煮つけ汁」は、過去にも「釜揚げうどんの日」に登場したことがあるメニューです。



毎月1日恒例の半額デーですが、今回は「芋煮つけ汁セット」まで登場。ようやく涼しくなってきた10月、熱々の釜揚げうどんを芋煮でいただくのもよさそうじゃないですか！





※「釜揚げうどんの日」は、原則として毎月1日に釜揚げうどん（並・大・得サイズ）を終日半額で提供。

※改装、臨時休業、施設方針などにより一時的に実施しない店舗がある。

※店舗によって丼で釜揚げうどんを提供する場合がある。

※「芋煮つけ汁セット」は一部店舗では販売していない。1日の販売数には限りがあり、なくなり次第終了。

※文中の価格は税込

