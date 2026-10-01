【本日】ビアードパパ×ゴディバ！ 520円の贅沢「ショコラ ラングドシャシュー」

ビアードパパは、ゴディバ ジャパンとのコラボレーション商品「ショコラ ラングドシャシュー」（520円）を10月1日より10月限定で販売します。

ゴディバ監修！ ショコラ尽くしのシュークリーム

ゴディバ監修の「ショコラ ラングドシャシュー」は、過去2回販売された人気商品。ゴディバ ジャパンのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ／パティシエであるヤニック・シュヴォロー氏監修のもと開発されました。



今年は、より“贅沢を極めたショコラ尽くし”のシュークリームにリニューアルしたとのこと。

新たにショコラシュー生地を採用し、その上にショコララングドシャ生地をのせて2度焼き。さらに表面にカールショコラをあしらうことで、ショコラの味わいとともに豊かな食感を楽しめるよう仕上げたといいます。



シュー生地に、ベルギー産ショコラを使用した芳醇なクリームを、注文後に一つひとつ詰めて提供されます。

520円のちょっと贅沢なシュークリーム

価格は520円と、ビアードパパの商品の中でもお高め。それでも、ショコラシュー生地にショコララングドシャ、カールショコラ、さらにベルギー産ショコラを使用したクリームと、どこをとってもショコラ尽くし。ちょっと贅沢したい時に気になる一品です。



販売は10月31日まで。売り切れの場合があるとのことなので、気になる人はお早めに！

（※文中の価格はすべて税込）