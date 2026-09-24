てんや「牡蠣×秋刀魚」の秋天丼！ 海老も入った贅沢5種盛り

天丼チェーン「天丼てんや」は、本日9月24日より「牡蠣と秋刀魚の秋味天丼」を期間限定で販売します。

秋の天丼「牡蠣と秋刀魚の秋味天丼」登場

「牡蠣と秋刀魚の秋味天丼」は、播磨灘産の牡蠣と北海道産の秋刀魚という秋らしい食材を主役にした天丼です。

▲牡蠣と秋刀魚の秋味天丼（みそ汁付） 1190円

播磨灘産の牡蠣と北海道産の秋刀魚という秋らしい食材を主役にした天丼です。牡蠣、海老、秋刀魚、さつまいもとしめじのかき揚げ、れんこんの5種の天ぷらを盛り合わせています。

さつまいものやさしい甘みや、れんこんのシャキッとした食感もアクセントになり、一杯でさまざまな秋の味覚を楽しめるといいます。

また、「牡蠣と秋刀魚の秋味天丼」に小サイズの藪そばを合わせたサービスセットも1500円で用意されています。

▲牡蠣と秋刀魚の秋味天丼弁当（お新香付）

持ち帰り1190円、デリバリー1610円

さらに持ち帰りにも対応します。いずれも、販売期間は11月中旬までを予定。

秋の味覚をめいっぱい！

本メニューは秋の味覚を楽しめる期間限定メニューとして登場。同時に、北陸の食材を楽しめる「海老と4種の北陸産天丼」も登場します（関連記事：てんや「海老と4種の北陸産天丼」発売！ 白カレイ、鰆、五郎島金時など豪華）。

秋刀魚と牡蠣、そしてさつまいもと秋の味覚をめいっぱい味わえそうです。

※価格は税込です。

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