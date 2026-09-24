ドミノ「デカ盛り」復活！ チーズほぼ1kg、食べても食べてもチーズ

宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は10月1日～11月3日の期間、「デカ盛り祭 秋の陣」を期間限定で開催します。



“ほぼ1kg”メニューなど、ピザとサイドメニューを大容量で展開します。

“ほぼ1kg”に「ほぼ1kgスパイシーウルトラチーズ」が新登場！

今年のゴールデンウィークに開催した「ドミノデカ盛り祭」に続く企画です。過去に展開した大容量“ほぼ1kg”メニューの復活に加え、新商品も加えたデカ盛りラインアップを展開します。



なお、商品名には「ほぼ」とある理由は、焼成前後で重量が変動するためだそうです。

■ほぼ1kgウルトラチーズ デリバリー4999円／持ち帰り3499円

XLサイズの生地に、ほぼ1kgのモッツァレラチーズをトッピングしたピザです。生地は直径約40cmで、一面をチーズで覆っています。



同じトッピングで、それより小さい「ウルトラチーズL」（約700g）はデリバリー3990円／持ち帰り2793円、「ウルトラチーズM」（約500g）はデリバリー3290円／持ち帰り2303円です。

■ほぼ1kgスパイシーウルトラチーズ デリバリー4999円／持ち帰り3499円

「ほぼ1kgウルトラチーズ」にチリガーリックパウダーを全面トッピングした新商品です。モッツァレラチーズにガーリックの香りと刺激を加えています。



こちらも小さいサイズを用意。「スパイシーウルトラチーズL」（約700g）はデリバリー3990円／持ち帰り2793円、「スパイシーウルトラチーズM」（約500g）はデリバリー3290円／持ち帰り2303円です。

■ほぼ1kgパーティーボックス 2999円

ポテトフライ、ジューシーからあげ、ザクチキ、チキンナゲットの4種類をLサイズピザボックスに詰め込んだ商品です。

内容はポテトフライ通常サイズの2倍、ジューシーからあげ10個、ザクチキ6個、チキンナゲット10個です。

■ほぼ1kgスパイシーパーティーボックス 2999円

ポテトフライ、ジューシーからあげ、ザクチキ、チキンナゲットの4種類のサイドメニューにチリガーリックパウダーを合わせた商品です。

箱を開けたらチーズだらけ！

ほぼ1kgのモッツァレラチーズを使ったピザに、今回はチリガーリックの新作も加わり、デカ盛り感がさらに増しています。

サイドもポテトやからあげ、ザクチキ、ナゲットがたっぷり入った内容なので、みんなでピザを囲む機会にもちょうどよさそう！ 食欲の秋に、ドミノ・ピザのデカ盛りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月1日

・終了日：2026年11月3日

※価格は税込み表記です。