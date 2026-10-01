コーエーテクモゲームスは10月1日、タクティカルアクションゲーム『真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered』を、PlayStation 5／Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版は7480円、パッケージ限定版のTREASURE BOXが1万3860円。ダウンロード専売のDigital Deluxe Editionが1万1880円だ。

本作は、「真・三國無双」シリーズのベースを確立させた『真・三國無双２』と追加コンテンツを楽しめる『真・三國無双２ 猛将伝』がひとつになり、現代基準のクオリティとプレイフィールに仕上げ、25年の時を経てリマスターとして新生した作品。

美麗なグラフィックでよみがえる『真・三國無双２』の世界と、より華麗に、より爽快に進化した、新たな一騎当千を楽しめる。

本作に登場する数多の武将の活躍など、ゲームの魅力の一端を紹介するローンチトレーラーも公開しているので、あわせてチェックしよう。

▼ローンチトレーラー

https://youtu.be/nNfwe314QJY

発売を記念して、ω-Force デザインの「一騎当千T シャツ」や「オリジナルアンブレラマーカー」を計10名にプレゼントするSNSキャンペーンを本日より実施中。

「真・三國無双」シリーズ公式X（@s_sangokumusou）をフォロー、対象のポストをリポストすることで応募できるので、ぜひ参加してみよう。

■発売記念フォロー＆リポストキャンペーン

応募期間：2026年10月1日～10月14日まで

応募方法：

①「真・三國無双」シリーズ公式X（@s_sangokumusou）をフォロー

②「真・三國無双」シリーズ公式Xにて投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト

賞品：

●オリジナルアンブレラマーカー（42武将セット）……1名

●オリジナルアンブレラマーカー（魏・呉・蜀・他 勢力セット）……各1名

●オリジナル一騎当千Tシャツ……5名

※賞品は選べません。あらかじめご承知おきください。

キャンペーンポスト：https://x.com/s_sangokumusou/status/2105477893577220385

※応募の際には、キャンペーン対象ポストのリプライに記載されている応募規約をご一読ください

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered

ジャンル：タクティカルアクション

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年10月1日）

価格：

通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万3860円（パッケージ版 ※グッズのみは6380円）

Digital Deluxe Edition：1万1880円（ダウンロード版）

Digital Deluxe Edition アップグレード：4950円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。Switch 2はキーカードでの販売。

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12才以上対象）

【TREASURE BOX同梱物】

●本編ゲームソフト（パッケージ版）

●『真・三國無双２』オリジナル版 武将ラフデザイン アートブック

●『真・三國無双２』『真・三國無双２ 猛将伝』オリジナル版 サウンドトラックCD

●『真・三國無双２』『真・三國無双２ 猛将伝』オリジナル版風 差し替えジャケット 計4種

※グッズのみ版にはゲームソフトは含まれません。

※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

【Digital Deluxe Edition内容物】

●ゲーム本編（ダウンロード版）

●『真・三國無双２』レトロコスチューム 42人分

●アイテム「真空書」「白虎牙」

●アイテム「六韜」

●合成にも使える武器 42個

●武将ラフデザイン資料集

※アップグレード版にはゲームソフトは含まれません。

※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

【パッケージ版早期購入特典】

●赤兎鐙・『真・三國無双２』レトロスタイル

※ゲーム中で獲得可能な「赤兎馬」は「赤兎馬（レトロ）」より高い能力値になります。

※パッケージ版は初回生産分に付属します。

※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。

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