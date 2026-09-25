夜でもコーヒーを楽しみたい！ カフェインレスの「ネスカフェ エクセラ」12本がお買い得

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「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml×12本」がAmazonでセール販売中！

カフェインレスのアイスコーヒーをまとめてストックできる「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml×12本」が、Amazonでセール販売中です。

参考価格は2,355円のところ、現在は13％オフの2,052円。1本あたり約171円で購入できます。

「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖」の特徴

Amazon商品ページより

「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖」は、挽きたての豊かな香りとすっきりとした味わいが特長のアイスコーヒーです。無糖タイプのカフェインレスで、カロリーゼロ。900ml入りのボトルが12本セットになっています。

香りの成分を多く含んだ部分を加熱せずにボトルへ入れる「非加熱アロマキープ製法」や、真空状態で抽出して酸化を抑え、豊かな香りを保つ「真空アロマ抽出製法」を採用しています。

また、高温短時間滅菌後、管理された無菌環境下で低温充填する無菌充填も行われています。ボトルは持ちやすく、注ぎやすい形状を採用しています。

まとめ：カフェインレスのアイスコーヒーをまとめてストック！

「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml×12本」は、カフェインレスの無糖アイスコーヒーを900ml×12本まとめて購入できる商品です。

Amazonでは現在、参考価格2,355円から13％オフの2,052円となっており、1本あたり約171円。アイスコーヒーをよく飲む人や、まとめてストックしておきたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。