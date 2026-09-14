水冷CPUクーラーへの変更も半額に！ ドスパラ「カスタマイズ半額祭」、メモリ32GB化など5種類がお得

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

水冷式CPUファンが新たに半額対象に

ドスパラでは現在、「カスタマイズ半額祭」を開催中。対象の新品パソコンでは、PCごとに指定されたカスタマイズを半額で利用できる。

9月11日からは、新たに水冷式CPUファンへの変更が半額対象に追加。空冷式ファンから「MSI MAG CORELIQUID E240」または「MSI MAG CORELIQUID E360」へ変更でき、高負荷時のCPU冷却を強化できる。

このほか、16GBから32GBへのメモリ変更、500GB SSDや2TB HDDの追加、ノーマルグリスからナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更も半額対象となっている。対象となるカスタマイズはPCによって異なるため、詳しい内容は各商品ページで確認できる。

おすすめPCはGALLERIA XGC5M-R55-GD

GALLERIA XGC5M-R55-GD

基本構成販売価格:199,980円

Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5050 8GBを搭載するゲーミングPC。メモリは16GB DDR5、ストレージは500GB Gen4 SSDを備える。

カスタマイズ半額祭では、32GBメモリへの変更、500GB SSDと2TB HDDの追加、水冷式CPUファン「MSI MAG CORELIQUID E240」への変更、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更と、5種類すべてが半額対象となっている。