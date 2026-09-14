ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第53回
水冷CPUクーラーへの変更も半額に！ ドスパラ「カスタマイズ半額祭」、メモリ32GB化など5種類がお得
2026年09月14日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
水冷式CPUファンが新たに半額対象に
ドスパラでは現在、「カスタマイズ半額祭」を開催中。対象の新品パソコンでは、PCごとに指定されたカスタマイズを半額で利用できる。
9月11日からは、新たに水冷式CPUファンへの変更が半額対象に追加。空冷式ファンから「MSI MAG CORELIQUID E240」または「MSI MAG CORELIQUID E360」へ変更でき、高負荷時のCPU冷却を強化できる。
このほか、16GBから32GBへのメモリ変更、500GB SSDや2TB HDDの追加、ノーマルグリスからナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更も半額対象となっている。対象となるカスタマイズはPCによって異なるため、詳しい内容は各商品ページで確認できる。
おすすめPCはGALLERIA XGC5M-R55-GD
基本構成販売価格:199,980円
Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5050 8GBを搭載するゲーミングPC。メモリは16GB DDR5、ストレージは500GB Gen4 SSDを備える。
カスタマイズ半額祭では、32GBメモリへの変更、500GB SSDと2TB HDDの追加、水冷式CPUファン「MSI MAG CORELIQUID E240」への変更、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更と、5種類すべてが半額対象となっている。
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