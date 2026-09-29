3万円台から1万円台に!? カスタマイズ性抜群のHyperX多機能ゲーミングキーボードがタイムセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

HyperXのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのゲーミングキーボード「HyperX Alloy Rise」が販売中だ。参考価格は3万1900円だが、タイムセールにより39％オフの1万9362円で購入できる（9月29日時点）。

本製品は、日本語配列に対応したフルサイズのメカニカルゲーミングキーボード。ホットスワップ対応のスイッチやマグネット着脱式アルミトッププレート、ロータリーノブなど、自分好みにカスタマイズできることが特徴。そのほかの特徴は、打鍵感と静音性を実現させたガスケットマウント構造、RGBライティングの自動調整機能など。

ホットスワップなどカスタマイズ性が高い一台

自分のスタイルを演出できるカスタマイズオプションが魅力の本製品。ユーザーレビューを見ると、“色々なバリエーションの軸で楽しめる”という声も見受けられる。3万円台の本製品だが、タイムセール期間中は1万円台で購入可能だ。カスタムできるゲーミングキーボードが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。