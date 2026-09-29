プレステ風ボタン配置が手に馴染む。 SwitchやPCなどに対応するGameSirの有線コントローラーが3299円

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GameSirの有線ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirの有線ゲームコントローラー「GameSir Tegenaria Lite」が販売中だ。価格は3299円。

本製品は、Nintendo SwitchやPC、モバイルなどに対応するゲームコントローラー。ドリフトやデッドゾーンのデメリットを抑えるホール効果スティックをはじめ、1000Hzポーリングレートの有線接続、ボタンごとにカスタマイズできるターボ機能、没入感を高めるデュアル非対称モーター、マッピング可能な背面ボタンなどが特徴だ。

プレステ風のボタン配置が特徴

ユーザーレビューを見ると“重さ、使いやすさ、価格ともに申し分なし／プレステのコントローラーに慣れている人はなじみやすい／操作感は良く、シンプルで使いやすい”といった声が寄せられている。プレステ風のボタンレイアウトと安価ながらも必要十分な機能がポイント。複数のプラットフォームに対応するゲームコントローラーを探している人はチェックしてみては？