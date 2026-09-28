SIEの公式ゲーミングディスプレーを発見！ DualSense充電フックや240Hz駆動、WQHD解像度などが魅力

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SIEの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブ・エンタテインメントの27型ゲーミングディスプレー「CFI-ZDM1J」が販売中だ。価格は4万8089円。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは最大240Hz。PlayStation 5のワイヤレスコントローラー「DualSense」の充電用フックが搭載されている。PS5だけでなくPC、Macなどのデスクトップ環境にも接続できるインターフェース、VRR対応なども特徴だ。

DualSense充電フックを備えた純正ディスプレー

ユーザーレビューを見ると「充電スタンドの使い勝手が良い」「純正品というカッコよさ」「PS5でゲームをするなら間違いなし」といった声が寄せられている。DualSense用の充電フック、PCにも接続できるインターフェースなどが魅力の本製品。PS5のカラーにフィットするディスプレーが欲しい人、240Hzの高リフレッシュレートディスプレーが欲しい人にオススメできそうだ。