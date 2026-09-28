Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第772回
デュアルスワップ機能搭載のLogicool G製ゲーミングキーボードが28％オフ！ ラピトリや8000Hzポーリングレートなども魅力
2026年09月28日 22時00分更新
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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「G512X-75-LNBK」が販売中だ。参考価格は3万2780円だが、タイムセールにより28％オフの2万3642円で購入できる（9月28日時点）。
Logicool G初のデュアルスワップ機能を搭載
本製品は、ラピッドトリガーを搭載したゲーミングキーボード。同ブランド初となる「デュアルスワップ」機能のほか、タイピング中の振動を吸収するガスケットマウント構造、8000Hzポーリングレート、ハード・ソフト両方の操作をカスタムできるデュアルダイヤルなどが特徴。
すべてのキーでメカニカルのホットスワップができるなど、カスタマイズ性が魅力の本製品。現時点では28％オフの価格で購入できるので、Logicool Gのゲーミングキーボードが欲しい人はチェックしてみては？
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