Switch 2専用の格納バッグが14％オフ！ 持ち手・ショルダーストラップ、動かせる仕切りが便利すぎ

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まとめて収納バッグ（Switch2 用）をチェック

Amazon.co.jpにて、サイバーガジェットの「CYBER・まとめて収納バッグ（Switch2 用）ブラック」が販売中だ。参考価格は2970円だが、執筆時点では14％オフの2568円で購入できる（9月28日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2本体と周辺機器をまとめて収納できるバッグ。中身を分けて収納できるメッシュポケットや仕切り、上部の持ち手とサイドのショルダーベルトを備える。

Switch 2ユーザー必見の収納バッグ

ユーザーレビューを見ると「収納性が高い」「本体、ドック、ACアダプター、HDMIケーブル、数本のゲームソフトが結構入る」「仕切りのサイズを自由に調整できるところが良い」といった声が寄せられている。現時点では14％オフの価格で購入できるので、Switch 2を外へ持ち運びたい人は本製品をチェックしてみてほしい。