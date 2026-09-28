XBOXコントローラーの電池交換が面倒？ なら、3300円で手に入るPowerAの充電バッテリーはどうでしょう

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XBOX Series X|S XBOX One 用充電バッテリーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAの「XBOX Series X|S XBOX One 用充電バッテリー」が販売中だ。価格は3300円。

本製品は、XBOX Series X|S・XBOX Oneワイヤレスコントローラー専用のチャージキット。1100mAhの充電式バッテリー2個、バッテリーカバー（XBOX Series X|S用2枚、XBOX One用2枚）、USB Type-Cケーブルが付属している。コントローラーに装着してプレイしながらでも、取り外した状態でも充電可能だ。

XBOXコントローラーの電池交換が面倒な人に

ユーザーレビューを見ると「バッテリー単体でも充電できるため便利」「電池を交換しなくてもいい」「電池よりもバッテリー」といった声が寄せられている。3000円台と手頃な価格帯が魅力的で、電池の交換が面倒で困っている人にオススメできる。XBOXコントローラー用のバッテリーが欲しい人はチェックしてみては？