Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第774回
DualSenseを2台同時に充電できるチャージキットが9％オフ！ 2000円台だけど公式ライセンス製品なんです
2026年09月29日 12時00分更新
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PowerAのツインチャージングステーションをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAの「ツインチャージングステーション for DualSense and DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」が販売中だ。参考価格は2640円だが、執筆時点では9％オフの2400円で購入可能だ（9月28日時点）。
本製品は、DualSenseおよびDualSense Edge ワイヤレスコントローラーを2台同時に充電できるチャージングステーション。背中合わせに配置するコンパクトデザイン、AC電源アダプター給電などが特徴となっている。
2000円台と安価だけど公式ライセンス取得済み
ユーザーレビューを見ると「安いのに公式ライセンス製品」「2個まとめて充電できるので便利」「セットしやすくて使いやすい」といった声が寄せられている。公式ライセンス製品ゆえの安心感、2000円台の価格帯がポイントになっているようだ。現時点では9％オフで買えるため、DualSenseの充電器が欲しい人はチェックしてみては。
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