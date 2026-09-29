Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第776回
Switch 2用コントローラーが12％オフの3945円！ 公式ライセンスの安心感＆連射機能付ホリパッド
2026年09月29日 19時30分更新
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ホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2をチェック
Amazon.co.jpにて、「【任天堂ライセンス商品】ホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 ライムイエロー」が販売中だ。参考価格は4480円だが、執筆時点では12％オフの3945円で購入できる（9月29日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2に対応する公式ライセンス取得済みのコントローラー。連射機能および連射ホールド機能、ボタンの割り当て機能、デッドゾーンの3段階調整機能なども備える。
ホリパッドの安心感が魅力
ユーザーレビューを見ると“長く使える／安定のホリパッド／任天堂のライセンス品だから安心して使える”といった声が寄せられている。現時点では12％オフの価格で買えるため、公式ライセンス製品が欲しい人、Switch 2のコントローラーを安く手に入れたい人にオススメできる。
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