痛恨のバッテリー切れでゲーム中断……。対策はバッテリー着脱式ゲーミングマウス！ 本体54gの3WAY接続機が5000円台

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AJAZZのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、AJAZZのゲーミングマウス「AJ159V2（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は6999円だが、タイムセールにより24％オフの5319円で購入できる（9月29日時点）。

本製品は、約54gの軽量設計が特徴のゲーミングマウス。PAW3395センサーとBroadcom BK3633メインコントローラーの組み合わせにより、1000Hzポーリングレート（0.125ms）を実現させたという。そのほか、有線Type-C・2.4GHz無線・Bluetoothのトライモード接続、数秒で交換できる着脱式のバッテリー、無線レシーバー付きの充電器なども特徴だ。

必要なものがすべてそろったゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると“着脱式バッテリーが面白い／ゲームで少しでも勝ちたい人に最適／54gの衝撃を体感せよ”といった声が寄せられている。軽量設計や1000Hzポーリングレート、着脱式のバッテリーなど、便利な機能が勢ぞろいの本製品。現時点では24％オフの価格で買えるので、使い勝手抜群のゲーミングマウスが欲しい人はチェックしてみては？