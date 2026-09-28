Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第770回
まるで“小さなSwitch”！ AndroidやiPhoneに対応するGameSirのスマホコントローラーが5299円
2026年09月28日 21時00分更新
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GameSirのスマホコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X5 Lite」が販売中だ。価格は5299円。
本製品は、AndroidやiPad mini、iPhoneシリーズに接続できるスマホコントローラー。可動式USB Type-Cポートを搭載しており、約105mm～213mmのデバイスにフィットするという。そのほか、ホール効果スティック・静音メンブレンボタン、反応速度0.1ms、ターボ連射などが特徴となっている。
Switch感覚でスマホゲーを遊びたい人に最適
ユーザーレビューを見ると「まるで小さなSwitch」「安価の割に満足度は高い」「Switch感覚で遊べる」といった声が寄せられている。Switch感覚でスマホゲームを遊びたい人にオススメできる一台だ。気になる人はチェックしてみては？
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