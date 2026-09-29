PS5を横置きできるUSBハブスタンドが27％オフの3209円！ 周辺機器接続や本体温度上昇を抑える効果も期待できる一台

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PS5用ゲーミング横置きUSBハブスタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、アンサーの「PS5用ゲーミング横置きUSBハブスタンド」が販売中だ。参考価格は4378円だが、執筆時点では27％オフの3209円で購入できる（9月29日時点）。

本製品は、PlayStation 5／PlayStation 5 Proに対応した縦置きUSBハブスタンド。前面には4基のUSB Type-Aポートが搭載されており、コントローラーの充電や有線接続が可能だ。通気性を向上させる隙間が設けてあり、横置き時の安定性も抜群。そのほか、14通りのパターンで発光するRGBライティングモードも特徴となっている。

PS5を横置きしたい人は要チェックのアイテム

ユーザーレビューを見ると“横置きはこれで決まり／しっかりと安定感がある／ライトが素敵”といった声が寄せられている。現時点では27％オフで買えるため、PS5を横置きしたい人は本製品をチェックしてみては？