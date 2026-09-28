FPSで勝利を掴みたい人にオススメの一台！ 180Hz駆動の27型フルHDゲーミングディスプレーが2万円切り

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ベンキュージャパンの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ベンキュージャパンの27型ゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX271」が販売中だ。過去価格は2万2800円だが、執筆時点では21％オフの1万7980円で購入できる（9月28日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.2など。そのほか、HDRやカラーモード、明暗や色味の調整機能なども備える。

180Hz駆動のゲーミングディスプレーが今なら2万円切り

ユーザーレビューを見ると「コスパは文句なし」「映像がすごくキレイ」「ゲームするだけならフルHDでも充分満足」といった声が寄せられている。現時点では21％オフの価格で販売中だ。2万円を切るゲーミングディスプレーが欲しい人、高リフレッシュレートモデルでeスポーツ系タイトルを遊びたい人にオススメできる。