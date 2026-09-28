PCもスマホもコレ1台！ 3モード接続対応のフィリップス製軽量ゲーミングマウスが23％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

フィリップスのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、フィリップスのワイヤレスゲーミングマウス「EVNIA SPK9618」が販売中だ。過去価格は5980円だが、執筆時点では23％オフの4586円で購入できる（9月28日時点）。

本製品は、フィリップスの高級サブブランド「EVNIA」が手がけたゲーミングマウス。約53gの軽量設計や左右対称デザイン、16000DPI/300ips/60Gの光学センサー、2.4GHz有線・Bluetooth・有線の3モード接続、最大70時間駆動のバッテリーなどが特徴だ。

使い勝手良好のワイヤレスゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると「軽くて操作しやすい」「手にフィットする形で握りやすい」「3モード接続に対応しており、接続の切り替えもスムーズ」といった声が寄せられている。現時点では23％オフの価格で販売中だ。使い勝手抜群のワイヤレスゲーミングマウスが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。