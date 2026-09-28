Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第766回
PCもスマホもコレ1台！ 3モード接続対応のフィリップス製軽量ゲーミングマウスが23％オフ
2026年09月28日 19時00分更新
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フィリップスのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、フィリップスのワイヤレスゲーミングマウス「EVNIA SPK9618」が販売中だ。過去価格は5980円だが、執筆時点では23％オフの4586円で購入できる（9月28日時点）。
本製品は、フィリップスの高級サブブランド「EVNIA」が手がけたゲーミングマウス。約53gの軽量設計や左右対称デザイン、16000DPI/300ips/60Gの光学センサー、2.4GHz有線・Bluetooth・有線の3モード接続、最大70時間駆動のバッテリーなどが特徴だ。
使い勝手良好のワイヤレスゲーミングマウス
ユーザーレビューを見ると「軽くて操作しやすい」「手にフィットする形で握りやすい」「3モード接続に対応しており、接続の切り替えもスムーズ」といった声が寄せられている。現時点では23％オフの価格で販売中だ。使い勝手抜群のワイヤレスゲーミングマウスが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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