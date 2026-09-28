約47gの軽さに驚く人が多数！ ASUSの有線ゲーミングマウス「TUF Gaming M4 Air」が28％オフ！

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ASUSのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングマウス「TUF Gaming M4 Air」が販売中だ。参考価格は7051円だが、執筆時点では28％オフの5096円で購入できる（9月28日時点）。

本製品は、約47gの「Air Shell」デザインを採用した有線ゲーミングマウス。1万6000DPI光学センサーや6個のプログラム可能なボタン、マウスの表面を清潔に保つ「ASUS抗菌ガード」などが特徴となっている。

軽量設計にこだわった有線ゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると「ワイヤレス並みの軽さ」「初めてゲーミングマウスを求めている人にオススメ」「有線特有のコードの引っかかりが少ない」といった声が寄せられている。現時点では28％オフの価格で販売中だ。ゲームも普段使いもこなせるマウスが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？