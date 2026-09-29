Amazonセール情報大紹介！ 第2317回
空気圧を決めたら、あとは自動！ バイク用グローブでも操作できるKaedearの電動空気入れが5998円
2026年09月29日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Kaedear 電動空気入れ「KDR-AP1」をチェック！
Kaedearの電動空気入れ「KDR-AP1」がAmazonで5,998円で販売中。5％OFFクーポンも利用できる。
タイヤの空気圧を指定して使える、充電式の電動空気入れ。Kaedear「KDR-AP1」は物理ボタンを採用しており、グローブを着けた状態でも空気圧を調整できる。バイクのほか車や自転車のタイヤにも対応し、自宅はもちろんツーリング先でも手軽に空気圧を調整できる。
①物理ボタンで操作、設定空気圧まで自動充填
物理ボタンを採用しており、作業中でもグローブを着けたまま空気圧を調整できる。あらかじめ空気圧を設定すれば、その数値まで自動で充填。LEDライトも備えており、オートストップ機能にも対応している。
②150PSI対応、5種類のバルブ類が付属
最大150PSI、空気流量20L/分に対応。米式バルブのエアーホースに加え、仏式・英式バルブアダプター、ボールニードル、浮き輪ノズルが付属する。空気圧はPSI、BAR、KPA、kg/cm²の4単位で表示できる。
③4000mAhのデュアルバッテリー、Type-C充電に対応
2000mAh／3.7Vのデュアルバッテリーを搭載し、合計4000mAh／14.8Wh。Type-Cによる5V／2A充電に対応する。本体サイズは157×64×44mm、重量420gで、充電ケーブルと収納袋も付属している。
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