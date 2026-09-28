Amazonセール情報大紹介！ 第2309回
45万9800円のタブレットって何者!? Ryzen AI MAX+ 395＋64GBの「ROG Flow Z13」が5万円引き
2026年09月28日 16時30分更新
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【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」がAmazonでセール対象。参考価格509,800円から10％オフの459,800円で販売中。
Ryzen AI MAX+ 395に64GBメモリ、1TB SSDを搭載し、キーボードを外せばタブレットにもなる「ROG Flow Z13」。13.4型ながら2560×1600ドット、180Hzのディスプレーを備えるなど、タブレットの姿でゲーミングPCとしての構成を詰め込んでいる。
①3スタイルに変わる着脱式キーボード
キーボードを取り付けたノートPCモードに加え、取り外してスタンドモードやタブレットモードでも使用可能。本体のスタンドは最大170度まで開き、タブレット部は約1.2kg。キーボード装着時でも約1.59kgとなっている。
②最大48GBを割り当てられるグラフィックス
CPUとGPUを統合した構成で、メモリ容量を調整して使用でき、ビデオメモリには最大48GBを割り当てられる。冷却には液体金属グリス、ステンレス製ベイパーチャンバー、Arc Flow Fans 2.0を採用する。
③USB4とWi-Fi 7、前後カメラも搭載
USB4 Type-CとUSB 3.2 Type-Aを備え、USB4はPDや映像出力にも対応。Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4に加え、前面に503万画素IRカメラ、背面に1312万画素オートフォーカスカメラを搭載し、顔認証にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI MAX+ 395
【メモリ】64GB LPDDR5X-8000
【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0 x4接続、NVMe/M.2）
【ディスプレー】13.4型、2560×1600ドット、180Hz、10点マルチタッチ対応
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