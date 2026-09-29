Amazonセール情報大紹介！ 第2313回
1万9000円安くなって、メモリー32GB＋1TB SSD！ Officeまで2年付くDellの16型ノートが20万4980円
2026年09月29日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16251」をチェック！
Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3SA）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格223,980円から8％オフの204,980円で販売中。
メモリーは32GB、ストレージは1TB SSDと、どちらも容量を大きく確保。さらにMicrosoft 365 Personalを24カ月利用でき、Word、Excel、PowerPoint、Outlookのデスクトップアプリに加えて、1TBのクラウドストレージも使える。購入時から容量を多めに確保したい人には、選びやすい構成だ。
①Officeアプリ4種と1TBクラウド
Microsoft 365 Personalでは、Word、Excel、PowerPoint、Outlookのデスクトップアプリを利用可能。さらに1TBのクラウドストレージも含まれており、24カ月にわたって利用できる。
②16:10の16型画面と目に配慮した表示
16型FHD+ディスプレーは1920×1200ドットの16:10で、非光沢、広視野角、300ニトに対応。ComfortView Plusも備え、有害なブルーライトを低減しながらリアルな色を維持する。
③フルHDカメラとノイズ低減マイク
フルHDカメラはワイドダイナミックレンジと時間的ノイズリダクションに対応。デュアルマイクにはバックグラウンドノイズを低減する機能を備えるほか、指紋認証やテンキー付きバックライトキーボードも搭載する。
製品スペック
【CPU】Intel Core 7 150U
【メモリ】32GB（16GB×2）DDR5 5200MT/s
【ストレージ】1TB M.2 PCIe NVMe SSD
【ディスプレー】16型FHD+（1920×1200ドット）、16:10、非光沢、広視野角、300ニト
【Office】Microsoft 365 Personal 24カ月
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