5万円台で2.5K・120Hz！ 外せば約620g、ASUSの12.1型2-in-1 Chromebookが5万7300円

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【Amazonで割引中】ASUS 12.1型2-in-1 Chromebook「CM32 Detachable（CM3206DM4A-TR0053）」をチェック！

ASUSの12.1型2-in-1 Chromebook「CM32 Detachable（CM3206DM4A-TR0053）」がAmazonでセール対象。参考価格64,800円から12％オフの57,300円で販売中。

「Chromebook CM32 Detachable」は、キーボードを外せば約620gになり、ノートPCとタブレットを用途に合わせて切り替えられる。2.5K・120Hzの12.1型ディスプレーを、どちらのスタイルでも使える2-in-1モデルだ。

①600ニトの2.5K画面、120Hzにも対応

12.1型ディスプレーは2560×1600の2.5K解像度で、最大輝度600ニト、画面占有率87％。リフレッシュレートは120Hzに対応する。さらにDolby Atmos対応のデュアルスピーカーも備えている。

②キーボード着脱式、スタンドも角度調整

デタッチャブルキーボードと角度調整できるマグネットスタンドが付属。キーボードを外したタブレット単体は約620g、スタンド装着時は約779g、キーボードまで装着した状態では約1091gとなる。

③前後503万画素カメラ、Wi-Fi 7対応

前面と背面に約503万画素のカメラを搭載し、背面はオートフォーカスにも対応。通信機能はWi-Fi 7とBluetooth 5.3を備えるほか、USB 3.2 Type-C Gen1を1ポート装備する。

製品スペック

【CPU】MediaTek Kompanio 540

【メモリ】4GB LPDDR5X-6400

【ストレージ】64GB eMMC

【ディスプレー】12.1型ワイドTFTカラー液晶（2560×1600、120Hz）