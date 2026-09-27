200Hzだけじゃない！ 11種類の画質モードを備えた白いREGZAが4万4000円

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【Amazonで販売中】REGZA 27型ゲーミングモニター「RM-27G5SE」をチェック！

REGZAの27型ゲーミングモニター「RM-27G5SE」がAmazonで4万4000円で販売中。

REGZA「RM-27G5SE」は、ゲーム用・一般コンテンツ用に8種類の映像モードを備え、自分で調整した設定も最大3件まで登録できる。遊ぶタイトルや見るコンテンツに合わせて、画質を使い分けられるゲーミングモニターだ。

①8種類の映像モード、好みの設定も3件登録

ゲーム用・一般コンテンツ用として8種類の映像モードを用意。さらに、ユーザーが調整した映像設定を最大3件までプリセット登録できる。用意されたモードと自分好みの設定を合わせて、11種類の画質を使い分けられる。

②WQHDのFast IPS、HDR400にも対応

27型のFast IPSパネルを採用し、解像度はWQHD（2560×1440）。VESA DisplayHDR 400に対応し、色域はDCI-P3 95％、sRGB 99％。高解像度だけでなく、パネルやHDR、色域まで押さえた仕様だ。

③最大200Hzの高速表示、応答速度は1ms

最大200Hzのリフレッシュレートに対応し、1秒間に最大200回映像を書き換える。応答速度は1ms（GTG）で、Adaptive Syncにも対応。HDMI入力を2系統、DisplayPort入力を1系統、3.5mmヘッドホン端子も備える。