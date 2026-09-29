スライドして小さく収納できるのに「戻る・進む」もある！ サンワのBluetoothマウスが3980円

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【Amazonで割引中】サンワダイレクト Bluetoothマウス「400-MABT206BK」をチェック！

サンワダイレクトのBluetoothマウス「400-MABT206BK」がAmazonで割引対象。参考価格4,280円から7％オフの3,980円で販売中。

スライドカバーを閉じると奥行約7cm、厚さ約2.7cmまでコンパクトになり、カバーがボタン部分を保護。持ち運ぶ際の誤操作を防ぐ電源スイッチも備え、専用ポーチも付属する。バッグやポーチに入れて持ち運びやすい、小型Bluetoothマウスだ。

①小型でも5ボタン、静音操作にも対応

左右クリック、戻る・進む、スクロールホイールを備えた5ボタン仕様で、各ボタンには静音ボタンを採用。小型ながら、かぶせ持ち、つかみ持ち、つまみ持ちの3種類に対応する。なお、戻る・進むボタンはMacシリーズでは使用できない。

②5段階のカーソル速度を手元で切り替え

カーソル速度は800／1200／1600／2400／4000の5段階に対応。右クリックとスクロールホイールを約3秒間長押しすることで切り替えられる。読み取り方式にはブルーLEDセンサーを採用し、カバー部分にはラバーコーティングを施している。

③約50分で急速充電、連続約50時間動作

USB Type-Cによる充電に対応し、約50分の急速充電が可能。連続動作時間は約50時間、連続待機時間は約5000時間で、使用可能日数は約78日。USBケーブル接続中も、パソコンとの接続はBluetoothとなる。