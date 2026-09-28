3万円台で3倍光学望遠まである！ おサイフにも対応するMotorola「edge 60」が3万9418円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Motorola(モトローラ) motorola edge 60をチェック！

Motorolaの「motorola edge 60」がAmazonでタイムセール対象。参考価格59,800円から34％オフの39,418円で販売中。

3倍光学望遠だけでなく、最大120Hz対応のpOLEDディスプレーを採用し、IP68／IP69の防塵・防水にも対応する。Motorola「motorola edge 60」は、3万円台という価格だけでなく、搭載する機能の幅広さにも目が向くスマートフォンだ。

①3倍光学望遠、5000万画素メインも搭載

リアには約5000万画素のメインカメラを搭載し、OISに対応。約5000万画素の超広角＋マクロカメラと、約1000万画素の望遠カメラも備える。望遠カメラは3倍光学望遠に対応する。

②120Hz対応pOLEDとPANTONE認証

6.7型のSuper HD pOLEDディスプレーを採用し、解像度は2712×1220ドット。リフレッシュレートは最大120Hzに対応する。PANTONE認証による色再現にも対応するほか、MediaTek Dimensity 7400を搭載している。

③IP68／IP69対応、5200mAh搭載

IP68／IP69の防塵・防水性能を備え、水深1.5mの真水に最長30分沈めても耐えられる仕様。標準容量5200mAhのバッテリーを搭載し、68W充電にも対応する。本体は約179gで、指紋認証と顔認証も備えている。