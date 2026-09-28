仕事椅子って、デカくなくていいのか！ 背もたれ低めで机に収まるドウシシャのデスクチェアが1万1339円

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【Amazonタイムセール】ドウシシャ「スリムサポートチェア」をチェック！

ドウシシャの「スリムサポートチェア」がAmazonでタイムセール対象。ただいま11,339円で販売中。

仕事用の椅子だからといって、大きな背もたれや存在感のあるボディーが必要とは限らない。このモデルはコンパクトにまとめながら、お尻を包み込む立体形状の座面を採用。骨盤まわりを支える構造や、ゆったり使える座面も備えている。コンパクトさと座るための設計、その両方を考えた仕事椅子だ。

①幅52cmのコンパクト設計、低い背もたれで圧迫感を抑える

本体サイズは幅52×奥行52×高さ77〜86.5cmで、重量は6.5kg。低めの背もたれを採用したコンパクトな設計で、使わないときは机の中に収まるサイズ。小さいため小回りがきき、使わないときはデスクにスッキリ収まり、部屋を広く使える。

②座面と背もたれを拡大、立体形状で骨盤まわりを支える

寄せられた意見を参考に座面と背もたれを広くし、幅はそのままに座面の奥行きと背面を少し大きく変更。座面はお尻を包み込む立体形状で、骨盤まわりをホールドするつくりだ。

③浅めの座面と高さ調整、静かなウレタンキャスター

座面は浅めに設計し、太ももやひざ裏への圧迫に配慮。座面高は44.5〜54cmで、座ったままレバーを操作して高さを調整できる。キャスターには床を傷つけにくく、静かでスムーズに動かせるウレタン素材を採用している。