Amazonセール情報大紹介！ 第2314回
Dellが1万円切り！ 100Hz＋3年保証の21.5型フルHDモニター「SE2225HM」が9980円
2026年09月29日 15時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 21.5インチ モニター「SE2225HM」をチェック！
Dellの21.5型フルHDモニター「SE2225HM」がAmazonでタイムセール対象。参考価格13,980円から29％オフの9,980円で販売中。
Dell「SE2225HM」は、画面の動きを滑らかに表示する100Hzのリフレッシュレートに対応し、3年間のメーカー保証も付帯する。さらに、色精度を損なうことなく有害なブルーライトを抑えるComfortView Plusを搭載。1万円を切るDellという価格だけでなく、普段使いで欲しい機能と保証までそろえている。
①100Hzの滑らかな表示、ComfortView Plusも搭載
100Hzのリフレッシュレートに対応し、ちらつきを抑えながらスクロールや動きをより滑らかに表示。色精度を損なうことなく有害なブルーライトを抑えるComfortView Plusも内蔵し、TÜV Rheinland Eye Comfortの3つ星認定を取得している。
②3000:1の高コントラスト、178度の広視野角
VAパネルを採用し、コントラスト比は3000:1。視野角は上下左右178度で、輝度250cd/㎡、表示色1670万色、NTSC（CIE1931）72％の色域に対応する。解像度1920×1080ドットの非光沢ディスプレーを採用している。
③HDMIとVGAを装備、VESAマウントにも対応
映像入力はHDMI 1.4とVGAを各1系統備え、1.8mのHDMIケーブルも付属。傾き調整に対応するほか、100×100mmのVESAマウントにも対応する。電源コネクターとセキュリティロックスロットも装備する。
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