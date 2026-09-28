Amazonセール情報大紹介！ 第2308回
Office付きRyzen 7ノートが13万円台！ 最大4画面対応のMSI「Modern A15」が3万1000円引き
2026年09月28日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ノートPC「Modern A15（AI-F2HMG-6233JP）」をチェック！
MSIの15.6型ノートPC「Modern A15（AI-F2HMG-6233JP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格170,800円から18％オフの139,800円で販売中。
MSI「Modern A15」は、ノートPCのディスプレーに加えて最大3台の外部モニターを接続でき、最大4画面の同時表示に対応する。15.6型の本体にRyzen 7 250を搭載し、16GBメモリと512GB SSDを備える。Officeも利用でき、1台のノートPCから複数の画面へ表示領域を広げられる構成だ。
①USB-CとHDMIで最大4画面表示
USB 3.2 Gen2 Type-Cを2基搭載し、どちらも映像出力に対応。HDMIも1基備え、ノートPCのディスプレーと最大3台の外部モニターを組み合わせた最大4画面の同時表示が可能だ。USB Type-CはUSB PDにも対応する。
②16GBメモリ、最大32GBまで増設可能
16GBのDDR5メモリと512GBのM.2 NVMe SSDを搭載。メモリスロットは2基あり、そのうち1基が空いているため、合計最大32GBまで増設できる。ストレージには空きスロットがない。
③約1.6kgのボディー、顔認証も搭載
本体サイズは358.9×235.9×19.9mmで、重量は約1.6kg。MIL-STD 810Hに準拠するほか、Windows Helloの顔認証、プライバシーシャッター付き92万画素ウェブカメラ、バックライトキーボードも備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 250
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB M.2 NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型、フルHD（1920×1080）、ノングレア、60Hz
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024 永続版 オプション付
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