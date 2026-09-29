Amazonセール情報大紹介！ 第2316回
駅に着いてからが本領発揮！ 一瞬できれいに畳めるWpc.の「形状安定」折りたたみ傘が40％オフの2640円
2026年09月29日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Wpc. 折りたたみ傘「Classic」をチェック！
Wpc.の折りたたみ傘「Classic」がAmazonで割引対象。参考価格4,400円から40％オフの2,640円で販売中。
折りたたみ傘って、使ったあとにきれいに畳むのがちょっと面倒。Wpc.「Classic」が着目したのは、そんな傘をしまうときの手間だ。生地には折り目をキープする形状安定加工を採用。駅や店、会社に入ったあと、傘を畳むのに手間取る時間を減らせるよう工夫されている。
①50回の試験を実施した形状安定加工
形状安定加工については、生地を水に浸した状態で摩擦や衝撃を与える試験を50回実施。洗濯1回は雨天時の使用1回よりも厳しい条件としている。試験方法は衣類の形状記憶加工を参考にしており、折り目をキープしてスムーズに畳めるようにしている。
②親骨54cmの3段式、落ち着いたデザイン
親骨54cmの3段式を採用し、生地にはポリエステルを使用。シンプルで落ち着いたデザインに仕上げており、男女を問わず使える仕様となっている。傘を広げたときの直径は97cmで、広範囲をカバーできるサイズだ。
③スムーズに開閉、晴雨兼用にも対応
手開きのイージーオープン仕様で、ポキポキ折らずにスムーズに開閉できる。雨傘としての使用を主としながら、UVカット加工を施した晴雨兼用タイプ。UVカット率は淡色約80％、濃色約90％が目安で、収納袋にもゆとりを持たせている。
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