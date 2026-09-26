Amazonセール情報大紹介！ 第2306回
画質なら4K、速さなら320Hz！ 両方選べるREGZAゲーミングモニター「RM-G278R」が10万4045円
2026年09月26日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】REGZA 27型ゲーミングモニター「RM-G278R」をチェック！
REGZAの27型ゲーミングモニター「RM-G278R」がAmazonで割引対象。参考価格118,800円から12％オフの104,045円で販売中。
高精細な映像を楽しみたいゲームもあれば、動きの滑らかさを重視したいゲームもある。REGZA「RM-G278R」は、そんな違いに1台で対応できるゲーミングモニター。表示モードを切り替えることで、ゲームに合わせて画質と速さを使い分けられる。
①4Kの高精細表示と320Hzを切り替え
4Kでは3840×2160ドットの約829万画素で、フルHDの約4倍の情報量を表示。ミニマップやUI、遠景のディテールまで見やすくできる。フルHDでは最大320Hzに対応し、2つの表示モードを切り替えて利用できる。
②1152分割Mini LEDで明暗を細かく制御
バックライトには1152分割のMini LEDを配置し、エリアごとに明るさを制御。量子ドットも組み合わせ、VESA DisplayHDR 1400認証を取得している。低反射コートや広視野角ワイドアングルシートも採用する。
③90W給電USB-CにKVM機能も搭載
USB-Cは映像入力に加えて最大90W給電に対応。KVM機能も備え、モニターを通して複数のPCを1組のキーボードとマウスで操作できる。HDMI入力2系統（2.1 VRR）、DisplayPort入力1系統（1.4）も備える。
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