画質なら4K、速さなら320Hz！ 両方選べるREGZAゲーミングモニター「RM-G278R」が10万4045円

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【Amazonで割引中】REGZA 27型ゲーミングモニター「RM-G278R」をチェック！

REGZAの27型ゲーミングモニター「RM-G278R」がAmazonで割引対象。参考価格118,800円から12％オフの104,045円で販売中。

高精細な映像を楽しみたいゲームもあれば、動きの滑らかさを重視したいゲームもある。REGZA「RM-G278R」は、そんな違いに1台で対応できるゲーミングモニター。表示モードを切り替えることで、ゲームに合わせて画質と速さを使い分けられる。

①4Kの高精細表示と320Hzを切り替え

4Kでは3840×2160ドットの約829万画素で、フルHDの約4倍の情報量を表示。ミニマップやUI、遠景のディテールまで見やすくできる。フルHDでは最大320Hzに対応し、2つの表示モードを切り替えて利用できる。

②1152分割Mini LEDで明暗を細かく制御

バックライトには1152分割のMini LEDを配置し、エリアごとに明るさを制御。量子ドットも組み合わせ、VESA DisplayHDR 1400認証を取得している。低反射コートや広視野角ワイドアングルシートも採用する。

③90W給電USB-CにKVM機能も搭載

USB-Cは映像入力に加えて最大90W給電に対応。KVM機能も備え、モニターを通して複数のPCを1組のキーボードとマウスで操作できる。HDMI入力2系統（2.1 VRR）、DisplayPort入力1系統（1.4）も備える。