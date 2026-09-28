ゲームも普段使いもコレ1台！ 有線・無線で使えるAcer製ゲーミングヘッドセットが25％オフ

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Acerのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerのゲーミングヘッドセット「OHR641」が販売中だ。過去価格は9999円だが、タイムセールにより25％オフの7499円で購入できる（9月28日時点）。

本製品は、2.4GHz Type-A・2.4GHz Type-C、Bluetooth、3.5mm有線の4WAY接続に対応するゲーミングヘッドセット。家庭用ゲーム機やPC、モバイルなどのデバイスに接続可能だ。そのほか、足音や環境音、仲間の声を滞りなく聴き取れる20msの低遅延、没入感を高める50mmドライバー、フリップミュート式マイク、約282gの軽量設計なども特徴。

4WAY接続のゲーミングヘッドセットがタイムセール中

ユーザーレビューを見ると「音がキレイ、そして軽い」「イヤークッションが柔らかいのでメガネのつるを圧迫しない」「この価格帯にしては音質も十分良い」といった声が寄せられている。現時点では25％オフの価格で販売中だ。有線・無線の両方に対応していて、必要十分な音質を備えているゲーミングヘッドセットが欲しい人にオススメできる。