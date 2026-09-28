RTX 5070搭載のASUS製ゲーミングノート、34万円→26万円でゲットできるチャンス

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。参考価格は34万9800円だが、執筆時点では24％オフの26万4800円で購入できる（9月28日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、強固な冷却システムやスリムな16型、給電対応のUSB Type-Cポート、広く設計されたタッチパッドなどが特徴。

RTX 5070搭載ゲーミングノート、今なら26万4800円で買える

ゲームプレイだけでなく、軽めの動画編集も快適な本製品。現時点では30万円未満の価格で販売中なので、気になった人は早めにチェックしてみては？