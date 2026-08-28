ローカルAI向けにビデオメモリー16GBのビデオカードを探しているならRadeonはいかが？ 8万円台ですよ：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。今回、店長の正田拓海さんがオススメする製品は、ASRockのビデオカード「AMD Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB ドスパラ限定モデル」（以下、RX9060XT CL 16G ドスパラ限定モデル）です。

RX9060XT CL 16G ドスパラ限定モデルは、RDNA4世代のミドルクラスGPU「Radeon RX 9060 XT」を搭載するビデオカード。デュアルファン構成のGPUクーラーを搭載します。

Radeon RX 9060 XTのストリームプロセッサーは2048基で、ブーストクロックは最大3230MHz。GDDR6のビデオメモリーを16GB備え、主にフルHDゲーミングをターゲットにしています。

補助電源端子はPCIe 8ピン×1で、推奨電源ユニットは550W以上。映像出力端子はHDMI×1、DisplayPort×2を備えています。本体サイズは幅249×奥行き132×高さ41mmとコンパクトなので、大抵のPCケースに取り付けられるでしょう。

正田さんは、最近の傾向について次のように話します。

「最近は、個人でローカルAIを動かしたいというニーズが高まっており、ビデオメモリーの容量を重視する方も増えています。これまではAI用途といえば、NVIDIAのGeForceというイメージが強かったと思いますが、特にビデオメモリー16GB搭載モデルは価格が上昇しています。そこで今後は、“AMDのRadeonでもAI用途に活用できる”という点を積極的にアピールしていきたいと考えています」

さらに、RadeonをAI用途で使う場合については、

「Radeon向けのAI関連情報は、確かにまだそれほど多くありません。ただ、自分で情報を調べながら試行錯誤できる方であれば、比較的手頃な価格で16GBのビデオメモリーを確保できる本モデルはおすすめです」

と説明します。

また、「ドスパラ限定モデル」は通常モデルと何が異なるのか尋ねたところ、「本製品は非OC仕様となっており、そのぶん価格をやや抑えています」とのことでした。

GeForceだと16GBのビデオメモリーを備えるビデオカードは最安クラスでも10万円近いのが現状です。ビデオメモリーがものをいうAI用途なら、ぜひ「RX9060XT CL 16G ドスパラ限定モデル」はチェックしておきたい1枚です！

MONTECH10周年記念で、ガチャキャンペーン開催中！

現在、ドスパラ大阪・なんば店では、MONTECH10周年記念のガチャキャンペーンを開催中。MONTECHのPCケースを購入すると店頭に用意されたガチャを1回引けます。ガチャの中には10周年ロゴバッジをはじめ、CPUクーラーなどの豪華賞品も用意されています。

キャンペーンはガチャの中身が無くなり次第終了とのこと。MONTECHのPCケースを購入したら、ぜひガチャをお忘れなく！