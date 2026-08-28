このページの本文へ

西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第290回

「AMD Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB ドスパラ限定モデル」がオススメ!!

ローカルAI向けにビデオメモリー16GBのビデオカードを探しているならRadeonはいかが？ 8万円台ですよ：ドスパラ大阪・なんば店

2026年08月28日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。今回、店長の正田拓海さんがオススメする製品は、ASRockのビデオカード「AMD Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB ドスパラ限定モデル」（以下、RX9060XT CL 16G ドスパラ限定モデル）です。

ドスパラ大阪・なんば店

店長の正田拓海さん

　RX9060XT CL 16G ドスパラ限定モデルは、RDNA4世代のミドルクラスGPU「Radeon RX 9060 XT」を搭載するビデオカード。デュアルファン構成のGPUクーラーを搭載します。

RX9060XT CL 16G ドスパラ限定モデルのパッケージ

　Radeon RX 9060 XTのストリームプロセッサーは2048基で、ブーストクロックは最大3230MHz。GDDR6のビデオメモリーを16GB備え、主にフルHDゲーミングをターゲットにしています。

　補助電源端子はPCIe 8ピン×1で、推奨電源ユニットは550W以上。映像出力端子はHDMI×1、DisplayPort×2を備えています。本体サイズは幅249×奥行き132×高さ41mmとコンパクトなので、大抵のPCケースに取り付けられるでしょう。

パッケージ裏面

　正田さんは、最近の傾向について次のように話します。

「最近は、個人でローカルAIを動かしたいというニーズが高まっており、ビデオメモリーの容量を重視する方も増えています。これまではAI用途といえば、NVIDIAのGeForceというイメージが強かったと思いますが、特にビデオメモリー16GB搭載モデルは価格が上昇しています。そこで今後は、“AMDのRadeonでもAI用途に活用できる”という点を積極的にアピールしていきたいと考えています」

　さらに、RadeonをAI用途で使う場合については、

「Radeon向けのAI関連情報は、確かにまだそれほど多くありません。ただ、自分で情報を調べながら試行錯誤できる方であれば、比較的手頃な価格で16GBのビデオメモリーを確保できる本モデルはおすすめです」

　と説明します。

　また、「ドスパラ限定モデル」は通常モデルと何が異なるのか尋ねたところ、「本製品は非OC仕様となっており、そのぶん価格をやや抑えています」とのことでした。

店頭価格は8万8800円

　GeForceだと16GBのビデオメモリーを備えるビデオカードは最安クラスでも10万円近いのが現状です。ビデオメモリーがものをいうAI用途なら、ぜひ「RX9060XT CL 16G ドスパラ限定モデル」はチェックしておきたい1枚です！

MONTECH10周年記念で、ガチャキャンペーン開催中！

MONTECHのPCケース購入者はガチャを引けます。豪華賞品が当たるチャンスです

　現在、ドスパラ大阪・なんば店では、MONTECH10周年記念のガチャキャンペーンを開催中。MONTECHのPCケースを購入すると店頭に用意されたガチャを1回引けます。ガチャの中には10周年ロゴバッジをはじめ、CPUクーラーなどの豪華賞品も用意されています。

　キャンペーンはガチャの中身が無くなり次第終了とのこと。MONTECHのPCケースを購入したら、ぜひガチャをお忘れなく！

■関連サイト

■取材協力

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典