CPUクーラーの予算は抑えたい、けど冷却性能は欲しい……。お手頃価格のデュアルタワー型空冷CPUクーラーはいかが？：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフの山崎隆史さんがオススメする製品は、ID COOLINGの空冷CPUクーラー「FROZEN A620 PRO SE」です。デュアルタワー型の空冷CPUクーラーになります。

FROZEN A620 PRO SEは、120mmファンを2基備えたデュアルタワー型の空冷CPUクーラーです。2基の大型ヒートシンクで効率よく熱を逃がす、オーソドックスな構成を採用しています。

外形寸法は120×142×157mm、重量は1190g。6mm径のヒートパイプを6本備え、CPUと接するベース部分には銅、ヒートシンクフィンにはアルミを採用しています。対応ソケットはIntel LGA 1851/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5で、TDP260Wまで対応します。

付属する120mmファンは、回転数300±200～2000±10％RPM、最大風量58CFM、最大静圧1.94mmH2O、最大ノイズ27.2dB(A)です。

山崎さんいわく、「昨今のメモリー、ストレージ、ビデオカードの価格高騰により、他のパーツの予算はできるだけ抑えたいといったケースは増えてきています。その際、十分な冷却能力を持ちつつ、5000円を切るFROZEN A620 PRO SEはお客様にもご提案しやすいCPUクーラーです」とのこと。

つい最近も、組立代行でFROZEN A620 PRO SEを使用したばかりなのだとか。TDP260Wまでの冷却能力を持つので、Ryzen 7やCore Ultra 7などのアッパーミドルレンジCPUは余裕で対応できちゃいますね。予算を抑えつつ高い冷却能力が欲しい場合は、検討したい空冷CPUクーラーです！

配送料金無料キャンペーン中

ツクモLABI1なんば店では、購入した製品の配送料金が無料になるキャンペーンを実施中です。税込2万円以上のパソコンや、モニター・ペンタブなどの大型周辺機器、PCケース、デスクやチェアーが対象で、最大2個口まで無料となります。

ツクモLABI1なんば店は立体駐車場を併設しており、もともと車での持ち帰りが便利な店舗です。ただ、徒歩での来店や車に乗りきらない商品は配送をお願いする必要があるので、このキャンペーンは嬉しいですね。キャンペーン期間は9月30日までとなります。

9月19日より「ツクモの日祭」を開催

ツクモLABI1なんば店では、9月19日より「ツクモの日祭」を実施。毎年恒例ともなっている9月開催の大型セール期間なので、要チェックですよ！<

セール情報の詳細は店舗公式Xアカウント（https://x.com/Tsukumo_Namba）をぜひ確認してください。