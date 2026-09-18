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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第296回

ビデオカード「Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6」がオススメ！！

白いパソコンに超オススメな真っ白Radeon RX 9060 XTビデオカード！ 価格も値上がり前の水準で超狙い目！：パソコン工房 大阪日本橋店

2026年09月18日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●モーダル小嶋／ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフの渡邉さんがオススメする製品は、PowerColorのビデオカード「Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6」（以下、RX9060XT 16G-L/OC/WHITE）です。

パソコン工房 大阪日本橋店

スタッフの渡邉さん

PowerColorのビデオカード「Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6」がオススメ

　AMDのRDNA4世代ミドルクラスGPU「Radeon RX 9060 XT」を搭載するビデオカードで、トリプルファンのGPUクーラーを搭載し、すべてのパーツを白く塗装した真っ白い見た目が大きな特長。他のパーツも白色で統一したパソコンに組み込みたい一品と言えます。

冷却ファン、バックプレート、基板、ヒートシンク、ブラケット、全てが白く塗装された真っ白なビデオカードです

　心臓部のRadeon RX 9060 XTはストリームプロセッサー数2048基のGPUで、ブーストクロックは最大3310MHz。ビデオメモリーは16GB GDDR6を搭載します。メインターゲットはフルHDゲーミングのほか、16GBビデオメモリーを活かしてAIを試してみるのにもオススメです。

　外部電源入力はPCIe-8pin×1本で推奨電源ユニットは出力550W以上。映像出力はHDMI×1とDisplayPort×2となっています。

　本体寸法は330×120×40mm。トリプルファンタイプとしてはコンパクトな部類で、ビデオカード長さえ気を付ければ多くのPCケースに取り付けられるはずです。

店頭価格は6万9480円。ここ最近での価格高騰著しいビデオカードのなかで、以前の価格水準で残っています

　渡邉さんは、「RX9060XT 16G-L/OC/WHITEの特長は、外見だけではありません。OCモードと静音モードや、イルミネーションLEDのオンオフなどを基板上のスイッチで切り替えられるのもポイントです」と話してくれました。

　また、オススメとして挙げた理由のひとつに販売価格を挙げています。「すぐに売り切れてしまうことは無いと思いますが、現状を鑑みると予測はできませんね……」とも語っていました。

　ひょっとしたら記事掲載時にはすでに無くなっているかもしれません。その場合はごめんなさい！

　しかし、この価格のRX 9060 XTがまだ残っていたとは、まさに実店舗ならではの掘り出し品といったところでしょうか。やはり、店舗にはこまめに足を運びたいですね。

AMD CPUとマザーボードのセット購入でお得なキャンペーン実施中！

　現在、パソコン工房 大阪日本橋店では、AMD CPUとASUS製、MSI製の対象マザーボードとの同時購入で値引きとなるキャンペーンを実施中です。

　ASUS製マザーボードとの同時購入キャンペーンは最大3万3000円値引きで、実施期間は9月4日～9月23日。

AMD CPUとASUS製対象マザーボードの同時購入で最大3万3000円値引きのキャンペーン

　MSI製マザーボードとの同時購入キャンペーンは最大1万2000円値引きで、実施期間は9月4日～10月1日となっています。

AMD CPUとMSI製対象マザーボードの同時購入で最大1万2000円値引きのキャンペーン

店頭パッケージには同時購入キャンペーンを併用した場合の値引額が記されており、とてもわかりやすいです

対象マザーボードの詳細は、店頭ポップや店頭パッケージを確認してほしいとのこと

　対象マザーボードの詳細は、店頭ポップや店頭パッケージを確認ください。セット購入には複数のキャンペーンが行われていることも多いのですが、それぞれを併用するといくら値引きになるのか店頭パッケージに添付されていて、とてもわかりやすくてグッドでした！

改装リニューアルオープンの店内をちょこっと紹介

　パソコン工房 大阪日本橋店は、8月29日にリニューアルオープン。店舗入り口付近が大きくイメージチェンジしていて、より開放感のある店内へ変貌していました。店内の様子を、写真でちょこっと紹介します。

「改装リニューアル」を大きく伝えています！

より開放的な雰囲気となったBTO PCコーナー

ゲーミングパソコンがずらりと並びます

レジ横には巨大なデジタルサイネージが設置され、価格を一挙にチェックできます

PCパーツ売り場の通路も拡張されています

　リニューアルされたパソコン工房 大阪日本橋店へ、ぜひ足を運んでみてください！

■製品情報

■店舗情報

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