西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第291回
トラックボールマウス「Keychron Nape Pro」がオススメ!!
もうマウスに手を伸ばさなくていい!? Keychronの新型トラックボールが便利そうです：パソコン工房 大阪日本橋店
2026年08月29日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフの渡邉さんがオススメする製品は、クラウドファンディングで多くの支援者を集めたことでも注目されているKeychronのトラックボールマウス「Keychron Nape Pro」です。
Keychronとギズモード・ジャパンが共同開発したトラックボールマウスで、本体サイズは135×35.4×36.73mm。直径25mmのトラックボールと、6個のカスタマイズ可能なボタンを備えます。
トラックボールの上下方向を8方向から設定可能で、縦置き/横置きどちらでも使用可能なところも大きな特長です。
PCとの接続方式はUSB Type-C、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3系統。2.4GHz用のレシーバーも同梱されます。バッテリー容量は200mAhで、バッテリー駆動時間は最大50時間とのこと。
渡邉さんによると、机に置いたり、手に持って片手デバイスのように扱ったりと、いろいろなスタイルで使えるのが特長とのこと。操作音が静かなこともポイントだそうです。
また、「各ボタンへの機能割り当てなどはWebブラウザから。設定は本体に記憶されるので、本体だけ持ち歩けばさまざまなシステムで自分設定のトラックボールを使えます」と解説してくれました。
あまり見たことのないデザインKeychron Nape Pro。そのコンパクトさをぜひ店頭で確かめてみてください！
8月29日、パソコン工房 大阪日本橋店が改装リニューアルオープン！
パソコン工房 大阪日本橋店は8月29日、改装により大きく増床されてリニューアルオープン。記念セールも実施されるとのこと。
セール期間は8月29日～9月11日まで。詳細はWeb店舗情報や、店舗公式Xアカウントをチェックしてください。
お買い得な商品を探しに、リニューアルされたパソコン工房 大阪日本橋店へ足を運びましょう！
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