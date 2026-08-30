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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第292回

USBステータスモニター「DS339 Black」がオススメ!!

3280円なら試したい！ PCケース内に置ける3.39型USBステータスモニターが楽しそう：ツクモLABI1なんば店

2026年08月30日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフの有本和貴さんオススメの製品は、JONSBOの「DS339 Black」。3.39インチ液晶ディスプレーを搭載する、小型サイズのUSBステータスモニターになります。

ツクモLABI1なんば店

スタッフの有本和貴さん

JONSBOのUSBステータスモニター「DS339 Black」がオススメ。黒モデルのほかに白モデルもラインアップされています

　CPU温度などのPCステータスと画像や動画などを表示してPCケース内を彩るステータスモニターで、ボディカラーは黒と白の2種類が用意されています。

　搭載するディスプレーは画面サイズ3.39インチで解像度は960×376ドット。小さいながらIPSパネルで300cd/平方mの明るさがあり、映りはとても鮮やかです。

店頭レジ前にてデモ展示が行われています

USBコネクタが背面から真後ろ向きに出ているので、上手く設置すれば配線がほとんど見えなくなります。一方、スタンドを外してケース外壁に両面テープで貼り付けるような設置はコネクタが干渉して難しいとのこと

表示内容は専用アプリからコントロール。プリインストールのセットのほか、自分で用意した画像や動画を再生できます

　PCとはマザーボード上のUSB内部ピンヘッダで接続するほか、USB Type-Aへの変換ケーブルも付属しているので、背面端子やUSBハブに接続してユーザーの手元に持ってくるといった使い方もできます。本体サイズは幅90×奥行き35×高さ11mm。重量は58gです。

USB内部ピンヘッダからType-Aへの変換ケーブルも付属しているので、ケース外への設置も簡単です

　有本さんによると、DS339は売れ行き好調なため、在庫も余裕を持って用意している製品とのこと。

　「本体がとても軽いだけでなく、スタンドはV字型で安定性も高く、足の裏には両面テープも用意されています。ビデオカードの上などにちょっと載せて、ステータスや推しキャラなどを表示するのにちょうど良いと思います。価格的にもお手頃で、“ちょっと試してみよう”にピッタリなUSBステータスモニターではないでしょうか」と説明してくれました。

店頭価格は3280円。黒モデル、白モデルともに同価格です

パッケージ自体は黒モデル、白モデルで同一なので（シールに色を表記）、選ぶときは気を付けてくださいとのこと（もちろんレジで最終的に確認はします）

　確かに、3280円であれば気軽に試してみたくなりますね。PCケース内にマッチしなくても、机の上や手元に置くなど使い道はいろいろ探せそうです。

　まずはツクモLABI1なんば店の店頭で、実際のサイズ感などを確認してみてください！

9月は毎年恒例のツクモの日にこうご期待！

　今回の取材タイミングでは告知できるキャンペーンやイベントは無かったものの、有本さんによると、9月は「9の付く日はツクモの日」の強化月ということで毎年恒例のセールなどにもご期待くださいとのこと。セール情報などは店舗公式Xアカウントで随時チェックしておきましょう！

　また、相次ぐ価格上昇でなかなかPCパーツを購入しづらい状況ですが、今後さらにこの状況が続くと、店頭に並ぶ商品も絞られて、入手が難しくなってしまう可能性もあるとのこと。「欲しいPCパーツが決まっているのなら、早めに確保しておいた方が良いかもしれません」とも話していました。

　うーん、決断が迫られているのかもしれませんね。迷っているなら、店舗のスタッフさんに相談してみるのも良いでしょう！

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