西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第292回
USBステータスモニター「DS339 Black」がオススメ!!
3280円なら試したい！ PCケース内に置ける3.39型USBステータスモニターが楽しそう：ツクモLABI1なんば店
2026年08月30日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフの有本和貴さんオススメの製品は、JONSBOの「DS339 Black」。3.39インチ液晶ディスプレーを搭載する、小型サイズのUSBステータスモニターになります。
CPU温度などのPCステータスと画像や動画などを表示してPCケース内を彩るステータスモニターで、ボディカラーは黒と白の2種類が用意されています。
搭載するディスプレーは画面サイズ3.39インチで解像度は960×376ドット。小さいながらIPSパネルで300cd/平方mの明るさがあり、映りはとても鮮やかです。
PCとはマザーボード上のUSB内部ピンヘッダで接続するほか、USB Type-Aへの変換ケーブルも付属しているので、背面端子やUSBハブに接続してユーザーの手元に持ってくるといった使い方もできます。本体サイズは幅90×奥行き35×高さ11mm。重量は58gです。
有本さんによると、DS339は売れ行き好調なため、在庫も余裕を持って用意している製品とのこと。
「本体がとても軽いだけでなく、スタンドはV字型で安定性も高く、足の裏には両面テープも用意されています。ビデオカードの上などにちょっと載せて、ステータスや推しキャラなどを表示するのにちょうど良いと思います。価格的にもお手頃で、“ちょっと試してみよう”にピッタリなUSBステータスモニターではないでしょうか」と説明してくれました。
確かに、3280円であれば気軽に試してみたくなりますね。PCケース内にマッチしなくても、机の上や手元に置くなど使い道はいろいろ探せそうです。
まずはツクモLABI1なんば店の店頭で、実際のサイズ感などを確認してみてください！
9月は毎年恒例のツクモの日にこうご期待！
今回の取材タイミングでは告知できるキャンペーンやイベントは無かったものの、有本さんによると、9月は「9の付く日はツクモの日」の強化月ということで毎年恒例のセールなどにもご期待くださいとのこと。セール情報などは店舗公式Xアカウントで随時チェックしておきましょう！
また、相次ぐ価格上昇でなかなかPCパーツを購入しづらい状況ですが、今後さらにこの状況が続くと、店頭に並ぶ商品も絞られて、入手が難しくなってしまう可能性もあるとのこと。「欲しいPCパーツが決まっているのなら、早めに確保しておいた方が良いかもしれません」とも話していました。
うーん、決断が迫られているのかもしれませんね。迷っているなら、店舗のスタッフさんに相談してみるのも良いでしょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第291回
デジタルもうマウスに手を伸ばさなくていい!? Keychronの新型トラックボールが便利そうです：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第290回
PCパーツローカルAI向けにビデオメモリー16GBのビデオカードを探しているならRadeonはいかが？ 8万円台ですよ：ドスパラ大阪・なんば店
-
第289回
デジタルこのご時世に64GBメモリー＆270K Plus＆RTX 5070 Tiで50万円切り！ 東京ゲームショウ出展記念のゲーミングPCが太っ腹：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
第288回
デジタル約785gと超軽量なのに重めのアクションゲームがヌルヌル動くArc G3 Extreme搭載ポータブルゲーミングPC：ソフマップ なんば店
-
第287回
PCパーツ850Wで1万円切りの電源ユニットが新発売！ でも、しっかり日本製コンデンサーなども使われているんですよ：PCワンズ
-
第286回
デジタルマザーボード「PRO WS Z890-ACE SE」がオススメ！！ワークステーション向けマザーボードですが一般的なPCパーツで組み立て可能！ 高信頼のAIパソコンなどを組みたい場合にも：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第285回
PCパーツ電源ユニット「PG-1000PSF」がオススメ！！小型PCでもハイエンドビデオカードを使いたい…… そんな願いを叶える1000W出力のSFX電源ユニット！：ドスパラ大阪・なんば店
-
第284回
デジタルゲーミングパソコン「G TUNE FZ-I9G90/EX」がオススメ！！1台限りの整備済みパソコンながら、化け物スペックのウルトラハイエンド機が格安販売中！：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第283回
デジタル「CAPO X Dual System Chassis」がオススメ！！配信者の為のPCケースだっ！ と一目でわかる巨大PCケースの存在感がスゴい：ソフマップ なんば店
-
第282回
PCパーツゲーミングマウスパッド「Pulsar Pro Series d4v41 Pad」がオススメ！！プロプレイヤーd4v41選手の悲願を実現。異色の表面加工を施したマウスパッドがマジ新感覚です！：PCワンズ
- この連載の一覧へ