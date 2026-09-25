Amazonセール情報大紹介！ 第2304回
Dellの約1kg軽量ノートPC「XPS 13」が3万円引き！ 2.5Kタッチ搭載で15万7980円
2026年09月25日 18時00分更新
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【Amazonタイムセール】Dell 13.4型ノートPC「XPS 13（MAX53T-GWSA）」をチェック！
Dellの13.4型ノートPC「XPS 13（MAX53T-GWSA）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格187,980円から16％オフの157,980円で販売中。
Dell「XPS 13」は、XPSシリーズ史上最薄・最軽量という、持ち運びやすさを追求したモデルだ。重量は約1kg、薄さは12.7mmに抑え、バッグに収めて持ち運びやすいコンパクトなサイズに仕上げている。軽さと薄さを重視して選ぶなら、この携帯性は大きな魅力。
①2.5Kタッチ液晶、最大120Hzにも対応
13.4型ディスプレーはQHD+（2560×1600）の高解像度で、タッチ操作に対応。リフレッシュレートは30～120Hzの可変式で、輝度は500ニト。100％ DCI-P3の色域に加え、Eyesafeによるブルーライト低減にも対応する。
②Core 5搭載、16GBメモリと512GB SSD
CPUには6コア、最大4.6GHzのIntel Core 5 320を搭載。メモリは16GB LPDDR5x、ストレージは512GB M.2 PCIe NVMe SSDを採用し、グラフィックスにはIntel Graphicsを備える構成となっている。
③CNCアルミ筐体、Wi-Fi 7にも対応
筐体にはCNC加工のアルミニウムを採用し、継ぎ目や余分なスペースを抑えたコンパクトな設計。通信機能はWi-Fi 7とBluetooth 6.0に対応し、USB 3.2 Gen 2 Type-Cを2ポート装備する。DisplayPortとPower Deliveryにも対応する。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 320
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD
【ディスプレー】13.4型 QHD+（2560×1600）タッチディスプレー
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